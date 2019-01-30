Из-за информации о минировании эвакуировали сотрудников фонда ОМС в Симферополе

СЕГОДНЯ 16:23 2019-01-30T16:23:41+03:00

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Из симферопольского офиса крымского фонда медицинского страхования эвакуировали всех работников из-за ложного сообщения о минировании. Об этом рассказали сотрудники предприятия.

- Мы сейчас (на 16.15 - прим. ред.) работаем, все нормально, - сообщили в территориальном фонде медицинского страхования.

По словам очевидцев, в обеденное время там находились сотрудники правоохранительных органов и машины «скорой помощи».

Официальных комментарией по этому поводу в МВД Республики Крым пока не дают.

Напомним, в декабре 2018 года в Севастополе эвакуировали торговый центр из-за сообщения о минировании. Туда приехали кинологи с собаками, всех посетителей выпускали, в магазин никого не пропускали. К счастью, эта информация не подтвердилась.

ИСТОЧНИК KP.RU