Из-за информации о минировании эвакуировали сотрудников фонда ОМС в Симферополе
Из симферопольского офиса крымского фонда медицинского страхования эвакуировали всех работников из-за ложного сообщения о минировании. Об этом рассказали сотрудники предприятия.
- Мы сейчас (на 16.15 - прим. ред.) работаем, все нормально, - сообщили в территориальном фонде медицинского страхования.
По словам очевидцев, в обеденное время там находились сотрудники правоохранительных органов и машины «скорой помощи».
Официальных комментарией по этому поводу в МВД Республики Крым пока не дают.
Напомним, в декабре 2018 года в Севастополе эвакуировали торговый центр из-за сообщения о минировании. Туда приехали кинологи с собаками, всех посетителей выпускали, в магазин никого не пропускали. К счастью, эта информация не подтвердилась.
ИСТОЧНИК KP.RU