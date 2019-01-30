2019-01-30T16:23:41+03:00
Общество

Из-за информации о минировании эвакуировали сотрудников фонда ОМС в Симферополе

Сообщение оказалось ложным
Александра КОРШУНОВА
Поделиться:
Изменить размер текста:

Из симферопольского офиса крымского фонда медицинского страхования эвакуировали всех работников из-за ложного сообщения о минировании. Об этом рассказали сотрудники предприятия.

- Мы сейчас (на 16.15 - прим. ред.) работаем, все нормально, - сообщили в территориальном фонде медицинского страхования.

По словам очевидцев, в обеденное время там находились сотрудники правоохранительных органов и машины «скорой помощи».

Официальных комментарией по этому поводу в МВД Республики Крым пока не дают.

Напомним, в декабре 2018 года в Севастополе эвакуировали торговый центр из-за сообщения о минировании. Туда приехали кинологи с собаками, всех посетителей выпускали, в магазин никого не пропускали. К счастью, эта информация не подтвердилась.

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
В Евпатории началось строительство двух пирсов
Жители пригорода Симферополя возмущены: Энергетики дорогу в Курцах превратили в траншею
Любитель «меди»: Симферополец в третьей раз попался на краже проводов с электричек
В Симферополе легковушка врезалась в столб: Без газа и света осталась улица Почтовая
Комплексы «Бастион» и «Бал» отработали маскировку огневых позиций в Крыму
В центре Симферополя столкнулись три легковушки
Спасатели потушили один из танкеров, горящих в Черном море
Разметку на симферопольских улицах будут наносить три раза в год
Симферопольские власти не определились с датой сноса «КУБа»
Днем и ночью истребители и бомбардировщики Черноморского флота готовятся к летным учениям
В Крыму арестовали банду наркосбытчиков
В "Керчьгортранс" нагрянули силовики с проверкой по "заказу" главы администрации
10 тысяч детей в крымских школах изучают украинский язык
Ученые назвали оптимальное количество туристов для Крыма
Крымский омбудсмен не знает, где находится капитан «Норда» Владимир Горбенко
Поклонская: Храню дома материалы по крымским бандам 90-х, уже пригодились
В Симферополе за неделю выросли цены на бензин
Поклонская создаст общественное движение для помощи детям Донбасса и православным украинцам
В Крыму 65% лифтов требуют замены
Пещера под крымской трассой «Таврида» может иметь протяженность 10 километров
В Симферополе застолье закончилось смертельной дракой
Полицейские в Симферополе нашли пропавшую 15-летнюю девочку
Крымским городам на ремонт дорог выделят по 100 миллионов рублей