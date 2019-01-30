2019-01-30T17:38:16+03:00
Общество

В Евпатории началось строительство двух пирсов

На перспективу запланировано еще три
Александра КОРШУНОВА
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В Евпатории началось строительство двух пассажирских пирсов. Один будет находиться у начала улицы Франко, а другой - в Заозерном. Об этом сообщил глава администрации Андрей Филонов.

- В перспективе строительство еще 3-х пирсов по программе развития морских портов, - добавил глава города.

Филонов уверен, что это поможет создать надежную систему морского транспортного сообщения не только в границах города, но и между крымскими городами.

Кроме того, он отметил, что в рамках реализации федеральной целевой программы, в апреле-мае 219 года запланированы торги по реконструкции сетей канализации в Евпатории.

- На осень - торги по 3 объектам: реконструкция сетей водоснабжения, строительство водовода и напорного коллектора. Сами работы начнутся в 2020 году, - резюмировал Филонов.

ИСТОЧНИК KP.RU

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