2019-01-30T18:21:34+03:00
Общество

В Симферополе 31 января частично отключат свет

Энергетики займутся ремонтом оборудования
Галина КОВАЛЕНКО
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От электроприборов придется временно отказаться.От электроприборов придется временно отказаться.Фото: Галина КОВАЛЕНКО
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В четверг, 31 января в столице региона Симферополе в ряде районов пропадет свет. Напряжения в электрической сети не будет с 8.00 утра до 17.00 вечера.

- Отключения электроснабжения происходят в связи с плановым ремонтом электрооборудования, - сообщает пресс-служба ГУП РК «Крымэнерго».

Адреса, по которым не будет электричества:

улица Гавена, 21-25 (нечет);

улица Соколиная, 2;

улица Тополевая, 20-56а (чет), 21-53 (нечет)

Каменский массив: садовые товарищества «Автобусник»,

«Энергия»,

«Урожай»,

«Шинник»,

«Привал»,

« Ягодка»,

«Домостроитель».

Деятельность энергетиков несет определенную долю неудобства для населения полуострова. Например, жители пригорода жалуются на разрытую дорогу в поселке Украинка (Курцы) - идет речь о прокладке подземного высоковольтного кабеля. В итоге мощная техника превратила в грязное месиво единственную дорогу к новому жилому массиву.

ИСТОЧНИК KP.RU

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