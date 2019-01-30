В Симферополе 31 января частично отключат свет
В четверг, 31 января в столице региона Симферополе в ряде районов пропадет свет. Напряжения в электрической сети не будет с 8.00 утра до 17.00 вечера.
- Отключения электроснабжения происходят в связи с плановым ремонтом электрооборудования, - сообщает пресс-служба ГУП РК «Крымэнерго».
Адреса, по которым не будет электричества:
улица Гавена, 21-25 (нечет);
улица Соколиная, 2;
улица Тополевая, 20-56а (чет), 21-53 (нечет)
Каменский массив: садовые товарищества «Автобусник»,
«Энергия»,
«Урожай»,
«Шинник»,
«Привал»,
« Ягодка»,
«Домостроитель».
Деятельность энергетиков несет определенную долю неудобства для населения полуострова. Например, жители пригорода жалуются на разрытую дорогу в поселке Украинка (Курцы) - идет речь о прокладке подземного высоковольтного кабеля. В итоге мощная техника превратила в грязное месиво единственную дорогу к новому жилому массиву.
ИСТОЧНИК KP.RU