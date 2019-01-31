Погода в Крыму на 31 января: днем до +13
Порывы ветра будут достигать 15 метров в секунду
1 февраля на полуострове ожидаются небольшие дожди.Фото: Анастасия КУРДЮКОВА
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Погода в последний день января в Крыму будет теплой.
- Ночные температуры составят +2…+7, в дневное время суток воздух прогреется до +8…+13, - сообщает Крымское управление гидрометеорологии и мониторинга окружающей среды. – Ветер будет юго-восточный, днем в южных и предгорных районах усилится до 15 м/с.
В Севастополе переменная облачность. Без осадков. Ветер южный 6-11 м/с. Температура воздуха ночью +6…+8, днем +10…+12.
1 февраля на полуострове ожидаются небольшие дожди.
ИСТОЧНИК KP.RU
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