Погода в Крыму на 31 января: днем до +13

СЕГОДНЯ 07:28 2019-01-31T07:28:27+03:00

Порывы ветра будут достигать 15 метров в секунду

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Погода в последний день января в Крыму будет теплой.

- Ночные температуры составят +2…+7, в дневное время суток воздух прогреется до +8…+13, - сообщает Крымское управление гидрометеорологии и мониторинга окружающей среды. – Ветер будет юго-восточный, днем в южных и предгорных районах усилится до 15 м/с.

В Севастополе переменная облачность. Без осадков. Ветер южный 6-11 м/с. Температура воздуха ночью +6…+8, днем +10…+12.

1 февраля на полуострове ожидаются небольшие дожди.

ИСТОЧНИК KP.RU