Крымчанин вытолкнул сожительницу из окна после ссоры
В Красноперекопске бытовая ссора между сожителями закончилась покушением на убийство.
- В момент выяснения отношений потерпевшая села на подоконник открытого окна. Подозреваемый решил убить свою знакомую и толкнул девушку в спину, она выпала из окна 4 этажа, - рассказали в пресс-службе СКР.
От смерти девушку спасли деревья, которые росли внизу: она приземлилась на ветки. Осталась жива, но получила многочисленные травмы. "Скорая" увезла потерпевшую в больницу, ее госпитализировали с телесными повреждениями различной степени тяжести.
Подозреваемого застали на месте совершения преступления, очевидцы сразу же указали на него. Мужчину задержали.
Следователи возбудили уголовное дело по ч. 3 ст. 30 ч. 1 ст. 105 УК РФ (покушение на убийство). Задержанному грозит до пятнадцати лет лишения свободы.
Расследование уголовного дела продолжается.
ИСТОЧНИК KP.RU