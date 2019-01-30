2019-01-30T20:26:39+03:00
Происшествия

Крымчанин вытолкнул сожительницу из окна после ссоры

От смерти девушку спасли деревья
Анастасия ЖУКОВА
Поделиться:
Изменить размер текста:

В Красноперекопске бытовая ссора между сожителями закончилась покушением на убийство.

- В момент выяснения отношений потерпевшая села на подоконник открытого окна. Подозреваемый решил убить свою знакомую и толкнул девушку в спину, она выпала из окна 4 этажа, - рассказали в пресс-службе СКР.

От смерти девушку спасли деревья, которые росли внизу: она приземлилась на ветки. Осталась жива, но получила многочисленные травмы. "Скорая" увезла потерпевшую в больницу, ее госпитализировали с телесными повреждениями различной степени тяжести.

Подозреваемого застали на месте совершения преступления, очевидцы сразу же указали на него. Мужчину задержали.

Следователи возбудили уголовное дело по ч. 3 ст. 30 ч. 1 ст. 105 УК РФ (покушение на убийство). Задержанному грозит до пятнадцати лет лишения свободы.

Расследование уголовного дела продолжается.

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
В Симферополе 31 января частично отключат свет
В Евпатории началось строительство двух пирсов
Из-за информации о минировании эвакуировали сотрудников фонда ОМС в Симферополе
Жители пригорода Симферополя возмущены: Энергетики дорогу в Курцах превратили в траншею
Любитель «меди»: Симферополец в третьей раз попался на краже проводов с электричек
В Симферополе легковушка врезалась в столб: Без газа и света осталась улица Почтовая
Комплексы «Бастион» и «Бал» отработали маскировку огневых позиций в Крыму
В центре Симферополя столкнулись три легковушки
Спасатели потушили один из танкеров, горящих в Черном море
Разметку на симферопольских улицах будут наносить три раза в год
Симферопольские власти не определились с датой сноса «КУБа»
Днем и ночью истребители и бомбардировщики Черноморского флота готовятся к летным учениям
В Крыму арестовали банду наркосбытчиков
В "Керчьгортранс" нагрянули силовики с проверкой по "заказу" главы администрации
10 тысяч детей в крымских школах изучают украинский язык
Ученые назвали оптимальное количество туристов для Крыма
Крымский омбудсмен не знает, где находится капитан «Норда» Владимир Горбенко
Поклонская: Храню дома материалы по крымским бандам 90-х, уже пригодились
В Симферополе за неделю выросли цены на бензин
Поклонская создаст общественное движение для помощи детям Донбасса и православным украинцам
В Крыму 65% лифтов требуют замены
Пещера под крымской трассой «Таврида» может иметь протяженность 10 километров
В Симферополе застолье закончилось смертельной дракой
Полицейские в Симферополе нашли пропавшую 15-летнюю девочку
Крымским городам на ремонт дорог выделят по 100 миллионов рублей