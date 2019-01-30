Крымчанин вытолкнул сожительницу из окна после ссоры

СЕГОДНЯ 20:26 2019-01-30T20:26:39+03:00

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В Красноперекопске бытовая ссора между сожителями закончилась покушением на убийство.

- В момент выяснения отношений потерпевшая села на подоконник открытого окна. Подозреваемый решил убить свою знакомую и толкнул девушку в спину, она выпала из окна 4 этажа, - рассказали в пресс-службе СКР.

От смерти девушку спасли деревья, которые росли внизу: она приземлилась на ветки. Осталась жива, но получила многочисленные травмы. "Скорая" увезла потерпевшую в больницу, ее госпитализировали с телесными повреждениями различной степени тяжести.

Подозреваемого застали на месте совершения преступления, очевидцы сразу же указали на него. Мужчину задержали.

Следователи возбудили уголовное дело по ч. 3 ст. 30 ч. 1 ст. 105 УК РФ (покушение на убийство). Задержанному грозит до пятнадцати лет лишения свободы.

Расследование уголовного дела продолжается.

ИСТОЧНИК KP.RU