2019-01-31T08:23:17+03:00
Общество

С мая из Симферополя начнут летать самолеты в 26 городов России

В расписании появятся новые направления
Алиса ЦАРИГОРОДЦЕВА
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В Самару, Екатеринбург, Уфу можно будет вылететь 2 раза в неделю.В Самару, Екатеринбург, Уфу можно будет вылететь 2 раза в неделю.Фото: Анастасия КУРДЮКОВА
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В расписание аэропорта «Симферополь» в мае появятся новые направления. Например, авиакомпания Nordwind открыла продажи на рейсы по маршруту Саранск – Симферополь, которые ранее не выполнялись.

Кроме того, два раза в неделю запланированы прямые рейсы в Самару, Екатеринбург, Уфу и Санкт-Петербург.

Один раз в неделю - в Казань, Новокузнецк, Сыктывкар, Челябинск, Магнитогорск, Оренбург, Нижнекамск, Воронеж, Ульяновск, Барнаул, Чебоксары, Томск, Киров, Белгород, Красноярск, Омск, Пермь, Нижневартовск, Тюмень и Саратов.

Билеты уже продают.

- К полетам перевозчик приступит в начале мая. Открыты продажи на летние рейсы по 26 направлениям, - сообщили в пресс-службе аэропорта «Симферополь».

Напомним, с 30 января началась предварительная продажа «единых» билетов в Крым.

ИСТОЧНИК KP.RU

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