С мая из Симферополя начнут летать самолеты в 26 городов России
В расписание аэропорта «Симферополь» в мае появятся новые направления. Например, авиакомпания Nordwind открыла продажи на рейсы по маршруту Саранск – Симферополь, которые ранее не выполнялись.
Кроме того, два раза в неделю запланированы прямые рейсы в Самару, Екатеринбург, Уфу и Санкт-Петербург.
Один раз в неделю - в Казань, Новокузнецк, Сыктывкар, Челябинск, Магнитогорск, Оренбург, Нижнекамск, Воронеж, Ульяновск, Барнаул, Чебоксары, Томск, Киров, Белгород, Красноярск, Омск, Пермь, Нижневартовск, Тюмень и Саратов.
Билеты уже продают.
- К полетам перевозчик приступит в начале мая. Открыты продажи на летние рейсы по 26 направлениям, - сообщили в пресс-службе аэропорта «Симферополь».
Напомним, с 30 января началась предварительная продажа «единых» билетов в Крым.
ИСТОЧНИК KP.RU
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