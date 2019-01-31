2019-01-31T09:28:19+03:00
Происшествия

Житель Севастополя продал Mercedes–Benz и остался без денег

Горожанин доверил реализацию автомобиля посреднику
Галина КОВАЛЕНКО
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В Севастопольский городской суд принес жалобу автолюбитель. Мужчина устно доверил продажу автомобиля Mercedec-Benz посреднику, но деньги от сделки не получил.

- Истец требовал признать договор купли-продажи недействительным, истребовать имущество из владения покупателя и взыскать с него моральный вред, - сообщает пресс-служба Севастопольского городского суда.

Но, по статье 302 Гражданского кодекса РФ, истребование имущества от добросовестного покупателя возможно только в том случае, если истец докажет, что оно выбыло помимо его воли, например, украли.

Севастополец же по доброй воле отдал посреднику иномарку, ключи и оригиналы бумаг на него.

- Почерковедческая экспертиза подтвердила, что в договоре купли-продажи подпись продавца и ее расшифровка выполнены истцом, - отметила в пресс-службе.

Суд сделал выводы, что покупатель действовал добросовестно и не может нести ответственность за поведение посредника.

Бывшему владельцу Mercedes-Benz в претензиях к новому хозяину машину отказали.

ИСТОЧНИК KP.RU

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