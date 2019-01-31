Житель Севастополя продал Mercedes–Benz и остался без денег
В Севастопольский городской суд принес жалобу автолюбитель. Мужчина устно доверил продажу автомобиля Mercedec-Benz посреднику, но деньги от сделки не получил.
- Истец требовал признать договор купли-продажи недействительным, истребовать имущество из владения покупателя и взыскать с него моральный вред, - сообщает пресс-служба Севастопольского городского суда.
Но, по статье 302 Гражданского кодекса РФ, истребование имущества от добросовестного покупателя возможно только в том случае, если истец докажет, что оно выбыло помимо его воли, например, украли.
Севастополец же по доброй воле отдал посреднику иномарку, ключи и оригиналы бумаг на него.
- Почерковедческая экспертиза подтвердила, что в договоре купли-продажи подпись продавца и ее расшифровка выполнены истцом, - отметила в пресс-службе.
Суд сделал выводы, что покупатель действовал добросовестно и не может нести ответственность за поведение посредника.
Бывшему владельцу Mercedes-Benz в претензиях к новому хозяину машину отказали.
ИСТОЧНИК KP.RU