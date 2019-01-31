2019-01-31T10:18:19+03:00
Общество

На Евпаторийском шоссе начали наносить дорожную разметку

Кроме того, обновят разметку наземных пешеходных переходов
Надежда ДАЦЮК
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Фото: пресс-служба "Крымавтодора"Фото: пресс-служба "Крымавтодора"
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На Евпаторийском шоссе и на подъезде к новому терминалу аэропорта Симферополь начали наносить дорожную разметку.

Как сообщили в пресс-службе «Крымавтодора», отметили, что разметку нанесут на участке длиной 8 километров. Кроме того, обновят разметку наземных пешеходных переходов.

В начале этой недели завершилась уборка проезжей части общей протяженностью в 52 километра, площадь почищенной дороги составила 142 500 метров квадратных. Также специалисты очистили часть трассы Симферополь-Евпатория и участки объездных дорог.

Ранее глава администрации Симферополя Наталья Маленко заявила, что теперь дорожную разметку будут наносить три раза в год.

ИСТОЧНИК KP.RU

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