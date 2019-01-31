В Керчи обезвредили три авиационные бомбы времен Великой Отечественной войны

СЕГОДНЯ 12:09 2019-01-31T12:09:18+03:00

Всего в операции задействовали 8 человек личного состава. Фото: пресс-служба МЧС РФ по РК

Их заложили в глубокую яму, чтобы погасить взрывную волну

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В Керчи сотрудники специального морского отряда МЧС РФ по Крыму обезвредили три осколочные авиационные бомбы времен Великой Отечественной войны. Вес одной из них составил 20 килограммов, а второй - 10.

Как сообщили в пресс-службе МЧС РФ по РК, такие предметы могут быть очень опасны для людей. Бомбы нашли местные жители на открытой местности.

По прибытию выяснилось, что подозрительный предмет - это осколочная авиационная бомба весом 20 килограммов. А после дополнительного обследования обнаружили еще 2 снаряда - 10 и 20 килограммов.

- Обезвреживание этой опасной находки осуществлялось с особыми мерами безопасности. Чтобы погасить взрывную волну и предотвратить разлет осколков авиабомбы заложили в глубокую яму, и, установив заряды, укрыли большим слоем грунта, - добавил врио начальника МЧС РФ по РК Александр Еремеев.

Всего в операции задействовали 8 человек личного состава и 2 единицы техники.

ИСТОЧНИК KP.RU