2019-01-31T14:00:16+03:00
Общество

В Херсонесе нашли подозрительный предмет

Территория заповедника оцеплена
Надежда ДАЦЮК
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Подозрительный предмет в Херсонесе Таврическом нашла охрана.Подозрительный предмет в Херсонесе Таврическом нашла охрана.Фото: Галина КОВАЛЕНКО
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На территории музея-заповедника «Херсонес Таврический» обнаружили подозрительный предмет. Как сообщается на официальном сайте музея, место оцеплено, работают правоохранительные органы.

Предмет нашли сотрудники службы безопасности музея в районе Базилики 1935 года.

- Место обнаружения было моментально огорожено, все необходимые службы города были оповещены. На данный момент в Херсонесском музее работают компетентные органы, - сообщили на официальном портале.

Волна ложных минирований на этой неделе дошла до Крыма и Севастополя. Так, по электронной почте поступили письма о бомбах в Верховный суд РК и управление Фонда обязательного медстрахования по Крыму. Кроме того, ложные сообщения поступили в несколько школ Севастополя.

ИСТОЧНИК KP.RU

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