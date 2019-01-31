В Евпатории хотят создать «Аллею качелей»
В Евпатории хотят создать «Аллею качелей». Этот проект общественные деятели обсудили с главой администрации города Андреем Филоновым.
Как рассказали в пресс-службе Евпатории, этот проект направлен, в первую очередь, на объединение людей различных возрастов для совместного отдыха. Активисты предложили установить качели разных форм и конструкций.
Глава города поддержал эту идею и сказал, что такой проект может стать дополнительной рекламой для города-курорта.
- Можно сделать отдельный туристический маршрут по всем качелям города, проводить квесты для молодежи, - отметил Филонов.
С такой инициативой активисты поучаствуют в программе «100 городских лидеров». В свою очередь глава администрации готов оказать общественникам помощь в реализации интересных проектов.
Кстати, в Евпатории началось строительство двух новых пассажирских пирсов.
ИСТОЧНИК KP.RU