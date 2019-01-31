СЕГОДНЯ 14:29 2019-01-31T14:29:41+03:00

С такой инициативой выступили общественники

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В Евпатории хотят создать «Аллею качелей». Этот проект общественные деятели обсудили с главой администрации города Андреем Филоновым.

Как рассказали в пресс-службе Евпатории, этот проект направлен, в первую очередь, на объединение людей различных возрастов для совместного отдыха. Активисты предложили установить качели разных форм и конструкций.

Глава города поддержал эту идею и сказал, что такой проект может стать дополнительной рекламой для города-курорта.

- Можно сделать отдельный туристический маршрут по всем качелям города, проводить квесты для молодежи, - отметил Филонов.

С такой инициативой активисты поучаствуют в программе «100 городских лидеров». В свою очередь глава администрации готов оказать общественникам помощь в реализации интересных проектов.

Кстати, в Евпатории началось строительство двух новых пассажирских пирсов.

ИСТОЧНИК KP.RU