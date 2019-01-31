2019-01-31T15:07:28+03:00
Общество

Пассажир украл спасательный жилет из самолета «Москва-Симферополь»

Решается вопрос о возбуждении против мужчины уголовного дела
Александра КОРШУНОВА
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Он просто сложил спасательный жилет себе в сумкуОн просто сложил спасательный жилет себе в сумкуФото: Александра КОРШУНОВА
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С борта самолета «Москва-Симферополь» один из пассажиров украл спасательный жилет. Об этом сообщили в пресс-службе Крымского линейного управления МВД России на транспорте.

Сообщение о пропаже поступило от дежурного по аэропорту.

- Сотрудники специализированного отделения по обеспечению общественного порядка в течение часа установили и задержали похитителя. Им оказался 28-летний пассажир данного авиарейса, - добавили в пресс-службе.

Мужчина рассказал, что, когда доставал свои вещи из-под кресла, он взял и упаковал к себе в сумку и спасательный жилет.

Сейчас решается вопрос о возбуждении уголовного дела в отношении пассажира, ему может штраф или обязательные работы.

Кстати, против симферопольского полицейского возбудили уголовное дело за взятку. Сейчас мужчина находится под домашним арестом.

ИСТОЧНИК KP.RU

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