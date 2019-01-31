Пассажир украл спасательный жилет из самолета «Москва-Симферополь»
С борта самолета «Москва-Симферополь» один из пассажиров украл спасательный жилет. Об этом сообщили в пресс-службе Крымского линейного управления МВД России на транспорте.
Сообщение о пропаже поступило от дежурного по аэропорту.
- Сотрудники специализированного отделения по обеспечению общественного порядка в течение часа установили и задержали похитителя. Им оказался 28-летний пассажир данного авиарейса, - добавили в пресс-службе.
Мужчина рассказал, что, когда доставал свои вещи из-под кресла, он взял и упаковал к себе в сумку и спасательный жилет.
Сейчас решается вопрос о возбуждении уголовного дела в отношении пассажира, ему может штраф или обязательные работы.
Кстати, против симферопольского полицейского возбудили уголовное дело за взятку. Сейчас мужчина находится под домашним арестом.
ИСТОЧНИК KP.RU