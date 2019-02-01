Погода в Крыму на 1 февраля: дождь, туман и до +12 градусов

СЕГОДНЯ 07:09 2019-02-01T07:09:24+03:00

Первый день последнего месяца зимы будет теплым

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В Симферополе 1 февраля ожидается переменная облачность, ночью без осадков. Но утром и днем возможен небольшой дождь, туман. Ветер днем юго-западный 7-12 метров в секунду. Температура воздуха ночью +3…+5°, днем +10…+12°, сообщили в Крымском гидрометцентре.

В Севастополе в пятницу облачно с прояснениями. Ночью без осадков, утром и днем дождь. Ветер днем юго-западный 5-10 метров в секунду. Температура воздуха ночью +5…+7 градусов, днем +8…+10 градусов.

На Южном берегу Крыма сегодня также днем местами небольшой дождь. Ветер днем юго-западный 7-12 метров в секунду. Температура воздуха ночью +4…+6°; днем +9…+11°.

В Керчи 1 февраля переменная облачность, без осадков. Ветер днем южный 6-11 метров в секунду, порывы до 14 м/с. Температура воздуха ночью +4…+6 градусов, днем +8…+10 градусов.

ИСТОЧНИК KP.RU