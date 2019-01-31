Канатку на Ай-Петри закрыли до 20 апреля
На дороге проведут плановые профилактические работы
Дорогу откроют ближе к майским праздникам.Фото: Галина КОВАЛЕНКО
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Канатная дорога «Мисхор - Ай-Петри» несколько недель будет простаивать. На горе и у ее подножья вместо туристов появятся электрики, механики и инженеры.
- Канатная дорога закрывается на ежегодные плановые профилактические работы, - говорится в сообщении на официальном сайте компании, отвечающей за ее эксплуатацию. - Ориентировочная дата начала работы 20 апреля.
Сооружение готовят к началу туристического сезона, когда на Крымский полуостров хлынут многотысячные потоки отдыхающих.
"Канатка" пользуется популярностью у отдыхающих.Фото: Галина КОВАЛЕНКО
ИСТОЧНИК KP.RU