В Симферополе за 14 миллионов рублей отреставрировали Дворец для новорожденных

СЕГОДНЯ 08:45 2019-02-01T08:45:46+03:00

В здании не проводился ремонт с 1987 года

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В Симферополе после реконструкции открылся Дворец для новорожденных. Первый замминистра юстиции Крыма Евгения Ростовцева рассказала, что проектирование обошлось бюджету в 4 миллиона рублей, а на реставрационные работы потратили еще 14.

- Работы начались в марте и завершились в декабре 2018 года. При реставрации переделали фасад, укрепили стены, установили новую кровлю, - добавила заведующая отделом регистрации и рождения крымской столицы департамента ЗАГС Минюста Республики Крым Людмила Назаренко, передает «КИА».

Она отметила, что в последний раз здание ремонтировали в 1987 году.

Кроме того,в торжественном мероприятии по случаю открытия участвовал и первый вице-спикер Госсовета РК Ефим Фикс. Именно он и вручил свидетельство о рождении первому новорожденному - Дмитрию Штанько.

ИСТОЧНИК KP.RU