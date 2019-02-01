Новая платная парковка заработала в Симферополе

СЕГОДНЯ 09:32 2019-02-01T09:42:59+03:00

Она рассчитана на 27 машин

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В Симферополе на улице Борзилова, недалеко от «ЦУМа», заработала новая платная парковка. Она рассчитана на 27 машино-мест, а ее общая площадь составляет 397 квадратных метров.

Как рассказала начальник управления транспорта и связи администрации крымской столицы Анастасия Лавринова, новую зону для парковки машин открыли по многочисленным просьбам жителей.

- После этого мы организовали парковку возле социально-значимого объекта - церкви, а также пожарной части, где был затруднен выезд специализированной техники, - добавила Лавринова.

Кроме того, еще 4 места на ней зарезервированы для автомобилей людей с ограниченными возможностями.

- Также на предприятие «Гор Транс Сервис» обязано будет обеспечивать обустраивать и содержать площадку для платной парковки, - резюмировала начальник управления.

ИСТОЧНИК KP.RU