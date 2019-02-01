В Ялте на 50% разобрали завалы на месте рухнувшей подпорной стены

СЕГОДНЯ 10:17 2019-02-01T10:17:44+03:00

Гарантий, что она не будет дальше разрушаться - нет

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На 50% в Ялте расчистили место рухнувшей подпорной стены. Но гарантии, что разрушений больше не будет - нет. Министр ЖКХ Республики Крым Михаил Черняев, отметил, что сейчас даже визуально видно, что стена ползет.

- Эта ситуация у города на контроле. Нам понятно, как приостановить дальнейшее разрушение, но я считаю, что это локальный характер. Гарантий, что стена не будет дальше разрушаться, к сожалению, нет, - добавил Черняев.

После проведения экспертизы, уже будут приниматься решения.

Глава Крыма Сергей Аксенов дал поручение выяснить, сколько средств потребуется на расселение людей, и принять для этого «соответствующие управленческие решения».

Напомним, 11 января в Ялте 15-метровая подпорная стена завалила вход в жилой дом. К счастью, ни пострадавших, ни погибших в результате проишествия нет. Тогда с места проведения аварийно-спасательных работ эвакуированы 8 человек, в том числе 4 ребенка.

ИСТОЧНИК KP.RU