Крымские спасатели вытащили из снежного плена на Ай-Петри две легковушки

СЕГОДНЯ 10:45 2019-02-01T10:45:56+03:00

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В ночь на 1 февраля крымские спасатели оказали помощь автомобилистам, которые застряли в снегу в районе горы Ай-Петри. Как сообщили в пресс-службе МЧС РК, на место происшествия сразу выехали 4 специалистов со спецтехникой.

Первым спасатели обнаружили автомобиль Chevrolet Lanos с двумя людьми, который застрял в снежном заносе.

Специалисты эвакуировали машину с помощью такелажного оборудования. К счастью, туристы, жители Севастополя, не пострадали и в медицинской помощи не нуждались.

После этого спасатели направились непосредственно к месту вызова. Точно также сотрудники МЧС вытащили из снежного плена автомобиль Nissan Murano.

- Водитель и пассажиры, жители Симферополя, не пострадали и в помощи врачей не нуждались. После этого спасатели сопроводили их машину в село Соколиное Бахчисарайского района, - добавили в пресс-службе МЧС.

Крымские спасатели напомнили автомобилистам соблюдать скоростной режим , учитывать погодные условия и интенсивность движения.

ИСТОЧНИК KP.RU