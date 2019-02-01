В Ленинском районе Крыма сгорел мопед и дом из тростника
В Крыму вечером 31 января в районе города Щелкино загорелся мопед. На место происшествия сразу выехали спасатели.
Как сообщили в пресс-службе МЧС РК, пожарные за несколько минут ликвидировали возгорание. К счастью, обошлось без пострадавших. В причинах возникновения пожара будут разбираться эксперты.
Кроме того, в ночь на 1 февраля в районе села Мысовое загорелось временное строение из тростника.
Туда незамедлительно выехали сотрудники МЧС.
- Практически молниеносному распространению огня по всей площади строения способствовал строительный материал. Однако сотрудники пожарной охраны не допустили перехода огня и в течение получаса ликвидировали пожар, - сообщил министр МЧС РК Сергей Шахов.
Пожар полностью уничтожил помещение, площадь возгорания составила 25 квадратных метров. В причинах происшествия разбираются эксперты.
ИСТОЧНИК KP.RU