В Ленинском районе Крыма сгорел мопед и дом из тростника

СЕГОДНЯ 11:54 2019-02-01T11:54:32+03:00

К счастью, обошлось без пострадавших

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В Крыму вечером 31 января в районе города Щелкино загорелся мопед. На место происшествия сразу выехали спасатели.

Как сообщили в пресс-службе МЧС РК, пожарные за несколько минут ликвидировали возгорание. К счастью, обошлось без пострадавших. В причинах возникновения пожара будут разбираться эксперты.

Кроме того, в ночь на 1 февраля в районе села Мысовое загорелось временное строение из тростника.

Туда незамедлительно выехали сотрудники МЧС.

- Практически молниеносному распространению огня по всей площади строения способствовал строительный материал. Однако сотрудники пожарной охраны не допустили перехода огня и в течение получаса ликвидировали пожар, - сообщил министр МЧС РК Сергей Шахов.

Пожар полностью уничтожил помещение, площадь возгорания составила 25 квадратных метров. В причинах происшествия разбираются эксперты.

ИСТОЧНИК KP.RU