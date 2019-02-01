На трассе «Севастополь-Ялта» произошел обвал камней

СЕГОДНЯ 13:23 2019-02-01T13:23:39+03:00

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На трассе «Севастополь-Ялта», недалеко от поселка Ласпи, произошел обвал камней. К счастью, они оказались маленькими и никто из водителей и участников дорожного движения не пострадал.

Как сообщают очевидцы в группе «Автопартнер Крым», на этом месте уже раньше уже такое случалось.

- Остатки потихоньку ползут на дорогу, - пишет участник группы.

Сейчас уже убирают остатки обвала, пишут пользователи.

Напомним, в середние января на этой же трассе произошел обвал камней. Тогда это случилось в районе села Фруктовое. И в результате обрушения горной породы на проезжей части оказался семитонный обломок скалы.

Кстати, в январе в Ялте обрушилась подпорная стена, она завалила вход в жилой дом. Местные жители подумали, что началось землятрясение.

ИСТОЧНИК KP.RU