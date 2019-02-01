В керченском филиале «Вода Крыма» сменился начальник
Керченский филиал «Вода Крыма» получил нового начальника, им стал Денис Лупу. Нового руководителя представил гендиректор предприятия Владимир Баженов.
Трудовой договор и приказ о его назначении подписали в торжественной обстановке.
В свою очередь глава администрации Керчи Сергей Бороздин, рассказал, что поддерживает кандидатуру Дениса Николаевича.
- Он прошел на этом предприятии трудовой путь от мастера до главного инженера. Имеет большой опыт. Учитывая это, верю, что с сегодняшнего дня для филиала начинается новый этап развития, - добавил Бороздин.
Кроме этого, глава города отметил, что в прошлом году керченскому филиалу предприятия уделили должное внимание. Так, например, на баланс поступила новая спецтехника.
Напомним, до этого должность руководителя филиала занимал Анзор Борлаков.
ИСТОЧНИК KP.RU