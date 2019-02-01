2019-02-01T15:29:57+03:00
Общество

Директор крымского предприятия не уплатил больше 20 миллионов налогов

Это обнаружилось после проверки
Александра КОРШУНОВА
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Теперь владельцу предприятия придется выплатить всю суммуТеперь владельцу предприятия придется выплатить всю сумму
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В Крыму сотрудники управления экономической безопасности и противодействия коррупции МВД обнаружили, что директор одной из фирм уклоняется от уплаты налогов. Всего он должен был заплатить 21,6 миллиона рублей.

Как сообщили в пресс-службе МВД РК, предприятие работало в Крыму, Севастополе в Белгородской области.

- Фирма заключала «бестоварные» сделки с различными юридическими лицами, чтобы получить необоснованную налоговую выгоду, подлежащей уплате в бюджет, за счет завышения налоговых вычетов по финансово-хозяйственным операциям, - добавили в пресс-службе.

После проведения проверки оказалось, что предприятие не заплатило в бюджет РФ налогов на сумму свыше 21 миллиона рублей.

По материалам дела возбудили уголовное дело. Директора предприятия признали виновным, ему назначили 2 года условно.

Также с него взыскали в пользу налоговой службы более 21,6 миллиона рублей.

ИСТОЧНИК KP.RU

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