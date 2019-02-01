2019-02-01T16:58:12+03:00
Общество

В Севастополе за один сорванный подснежник могут наказать на 300 рублей

За уничтожение первоцветов грозит административный штраф, даже если они выросли в частном саду
Галина КОВАЛЕНКО
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Цветы находится под охраной закона РФЦветы находится под охраной закона РФФото: Галина КОВАЛЕНКО
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На Крымском полуострове начали пробуждаться первоцветы, занесенные в Красную книгу России. И тех людей, кто сорвет букет из первоцветов для себя или же на продажу, накажут рублем.

- На территории Севастопольского региона это подснежник складчатый, шафраны (крокусы) прекрасный, узколистный, крымский и крокус Палласа, белоцветник летний, - сообщает пресс-служба Севприроднадзор.

Ведомство предупреждает, что по статье 8.35 Кодекса РФ об административных правонарушениях за уничтожение редких и находящихся под угрозой исчезновения видов животных и растений любителям букетов грозит штраф:

гражданам – от 2 500 рублей до 5 000 рублей;

должностным лицам - от 15 000 рублей до 20 000 рублей;

юридическим лицам – 500 000 – 1000 000 рублей.

Причем, административная ответственность за продажу наступает даже в том случае, если растения вырастили на частных территориях.

Мало того, виновные также обязаны возместить ущерб природе и заплатить по 300 рублей за один экземпляр побега или розетки растения не зависимо от его размера.

ИСТОЧНИК KP.RU

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