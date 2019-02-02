2019-02-02T08:57:30+03:00
Общество

В Крыму 2 февраля дождь, туман и до +10 градусов

Осадков не будет только в Севастополе
Александра КОРШУНОВА
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Поселок Партенит в КрымуПоселок Партенит в КрымуФото: Анастасия КУРДЮКОВА
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В Симферополе в субботу облачно с прояснениями. Ночью и утром возможен небольшой дождь и туман. Днем осадков не ожидается. Ветер юго-западный 7-12 м/с. Температура воздуха ночью +2…+4 градусов, днем +8…+10 градусов, сообщили в Крымском гидрометцентре.

В Севастополе сегодня без осадков. Ветер южный 6-11 м/с. Температура воздуха ночью и днем +8…+10°.

- На Южном берегу Крыма 2 февраля ночью и утром небольшой дождь, днем без осадков. Ветер юго-западный 7-12 м/с, днем порывы до 15 м/с. Температура воздуха ночью +4…+6, градусов, днем +9…+11 градусов, - добавили в метеослужбе.

В Керчи сегодня переменная облачность: ночью и утром возможен небольшой дождь, а днем без осадков. Ночью и утром временами туман с видимостью 500-1000 метров. Ветер ночью юго-западный 6-11 м/с. Температура воздуха ночью +3…+5 градусов, днем +6…+8 градусов.

ИСТОЧНИК KP.RU

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