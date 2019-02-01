В Севастополе легковушка въехала в здание инфекционной больницы

СЕГОДНЯ 17:12 2019-02-01T17:12:45+03:00

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На перекрестке около инфекционной больницы в Севастополе произошла авария с участием двух легковых автомобилей марок «Нива» и «Лада». Одна из машин буквально влетела в фасад здания.

Как сообщили очевидцы в группе «Автопартнер Крым», на месте происшествия прибыли две «скорых помощи». Также там работали сотрудники ГИБДД.

- «Скорых» было две, одна с мигалками уехала, я как раз проезжала, когда одна из них включила мигалку и отъезжала, - рассказала одна из участниц группы.

К счастью, обошлось без жертв.

Жители пишут, что на этом участке аварии происходят часто: примерно раз в две недели.

Напомним, крымские спасатели вытащили две легковушки из снежных заносов на горе Ай-Петри.

Кроме того, на трассе "Севастополь-Ялта" произошле обвал камней. Это уже не первый случай на этой автомобильной дороге.

ИСТОЧНИК KP.RU