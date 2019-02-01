В Севастополе легковушка въехала в здание инфекционной больницы
На перекрестке около инфекционной больницы в Севастополе произошла авария с участием двух легковых автомобилей марок «Нива» и «Лада». Одна из машин буквально влетела в фасад здания.
Как сообщили очевидцы в группе «Автопартнер Крым», на месте происшествия прибыли две «скорых помощи». Также там работали сотрудники ГИБДД.
- «Скорых» было две, одна с мигалками уехала, я как раз проезжала, когда одна из них включила мигалку и отъезжала, - рассказала одна из участниц группы.
К счастью, обошлось без жертв.
Жители пишут, что на этом участке аварии происходят часто: примерно раз в две недели.
Напомним, крымские спасатели вытащили две легковушки из снежных заносов на горе Ай-Петри.
Кроме того, на трассе "Севастополь-Ялта" произошле обвал камней. Это уже не первый случай на этой автомобильной дороге.
ИСТОЧНИК KP.RU