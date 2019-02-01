2019-02-01T17:55:37+03:00
Общество

На автоподходе к Крымскому мосту сполз земляной откос

Это никак не повлияло на движение автомобилей
Александра КОРШУНОВА
Поделиться:
Подрядчик в ближайшее время устранит все недочетыПодрядчик в ближайшее время устранит все недочетыФото: Александра КОРШУНОВА
Изменить размер текста:

В пяти километрах от Крымского моста, на автоподходе, с керченской стороны сполз земляной откос из-за переувлажнения грунта. Это произошло по причине изменения погодных условий, сообщили в Службе автомобильных дорог Крыма.

Это никак не повлияло на безопасность движения на дороге.

- Сейчас подрядчик устраняет причины возникновения оползня, проводят работы по очистке водопропускных труб. Работы выполнят в кратчайшие сроки, - сообщили в пресс-службе.

Движение по автомобильным подходам к Крымскому мосту производится в штатном режиме.

Напомним, в пятницу на трассе "Севастополь-Ялте" произошло обрушение подпорной стены. Из-за этого грунт и маленькие камни высыпались на проезжую часть. К счастью, обошлось без пострадавших. На место проишествия выехали специалисты, которые устарняли последствия обрушения.

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
В Крыму начали чаще выявлять онкологию на ранних стадиях
В Севастополе легковушка въехала в здание инфекционной больницы
Крымская прокуратура проверит законность вырубки деревьев около лечебного озера в Сакском районе
В Севастополе за один сорванный подснежник могут наказать на 300 рублей
Директор крымского предприятия не уплатил больше 20 миллионов налогов
В керченском филиале «Вода Крыма» сменился начальник
На трассе «Севастополь-Ялта» произошел обвал камней
В Ленинском районе Крыма сгорел мопед и дом из тростника
Севастопольского подростка подозревают в убийстве мамы и бабушки
Крымские спасатели вытащили из снежного плена на Ай-Петри две легковушки
В Ялте на 50% разобрали завалы на месте рухнувшей подпорной стены
Новая платная парковка заработала в Симферополе
В Симферополе за 14 миллионов рублей отреставрировали Дворец для новорожденных
Погода в Крыму на 1 февраля: дождь, туман и до +12 градусов