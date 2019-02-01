На автоподходе к Крымскому мосту сполз земляной откос
В пяти километрах от Крымского моста, на автоподходе, с керченской стороны сполз земляной откос из-за переувлажнения грунта. Это произошло по причине изменения погодных условий, сообщили в Службе автомобильных дорог Крыма.
Это никак не повлияло на безопасность движения на дороге.
- Сейчас подрядчик устраняет причины возникновения оползня, проводят работы по очистке водопропускных труб. Работы выполнят в кратчайшие сроки, - сообщили в пресс-службе.
Движение по автомобильным подходам к Крымскому мосту производится в штатном режиме.
Напомним, в пятницу на трассе "Севастополь-Ялте" произошло обрушение подпорной стены. Из-за этого грунт и маленькие камни высыпались на проезжую часть. К счастью, обошлось без пострадавших. На место проишествия выехали специалисты, которые устарняли последствия обрушения.
ИСТОЧНИК KP.RU