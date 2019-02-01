На автоподходе к Крымскому мосту сполз земляной откос

СЕГОДНЯ 17:55 2019-02-01T17:55:37+03:00

Подрядчик в ближайшее время устранит все недочеты Фото: Александра КОРШУНОВА

Это никак не повлияло на движение автомобилей

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В пяти километрах от Крымского моста, на автоподходе, с керченской стороны сполз земляной откос из-за переувлажнения грунта. Это произошло по причине изменения погодных условий, сообщили в Службе автомобильных дорог Крыма.

Это никак не повлияло на безопасность движения на дороге.

- Сейчас подрядчик устраняет причины возникновения оползня, проводят работы по очистке водопропускных труб. Работы выполнят в кратчайшие сроки, - сообщили в пресс-службе.

Движение по автомобильным подходам к Крымскому мосту производится в штатном режиме.

Напомним, в пятницу на трассе "Севастополь-Ялте" произошло обрушение подпорной стены. Из-за этого грунт и маленькие камни высыпались на проезжую часть. К счастью, обошлось без пострадавших. На место проишествия выехали специалисты, которые устарняли последствия обрушения.

ИСТОЧНИК KP.RU