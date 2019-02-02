На прилет в аэропорт «Симферополь» задерживаются пять рейсов

СЕГОДНЯ 10:10 2019-02-02T10:10:16+03:00

Четыре из Москвы, а еще один – из Санкт-Петербурга

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Из-за плохих погодных условий, тумана, на прилет в международный аэропорт «Симферополь» задерживается пять рейсов. Четыре из них из Москвы, а еще один – из Санкт-Петербурга. Об этом сообщили в пресс-службе аэропорта.

- Командиры воздушных суден приняли решение не вылетать из аэропортов отправления и дожидаться улучшения погодных условий. В аэропорту «Симферополь» ограничена видимость из-за тумана, - добавили в пресс-службе.

Напомним, в субботу, 2 февраля, по прогнозам синоптиков ожидались дождь и туман. Улучшение погодных условий ожидается уже ближе к обеду: к 12.00 – 13.00.

Кстати,с мая из Симферополя будут летать самолеты в 26 городов России. Например, авиакомпания Nordwind открыла продажи на рейсы по маршруту Саранск – Симферополь, которые ранее не выполнялись.

А два раза в неделю запланированы прямые рейсы в Самару, Екатеринбург, Уфу и Санкт-Петербург.

ИСТОЧНИК KP.RU