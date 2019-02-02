Из подтопленного перехода на улице Ракетной в Симферополе откачали воду

СЕГОДНЯ 11:18 2019-02-02T11:18:54+03:00

После осадков в переходе воды было по щиколотку.Фото: пресс-служба администрации Симферополя

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В симферопольской администрации отчитались, что проблема с подтоплением подземного перехода на улице Ракетной практический решена. И теперь жители столицы смогут проходить его совершенно безопасно.

Как сообщил замглавы Сергей Титаренко на профильном совещании, специалисты уже провели обследование на объекте. С помощью оперативных мер реагирования оттуда удалось откачать воду. Это и помогло привести переход в рабочее состояние.

В свою очередь начальник ремонтно-диспетчерской службы предприятия «Железнодорожный Жилсервис» Михаил Коновалов, рассказал, что спецбригада демонтировала устаревшее насосное оборудование, чтобы вычистить иловые отложения.

- Сейчас мы установили временное оборудование, которое будет функционировать до момента завершения работ на основном насосе. Проблема с подтоплением перехода решена, - резюмировал Коновалов.

ИСТОЧНИК KP.RU