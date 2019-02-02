В «Херсонесе Таврическом» 200 водолазов и корабельных коков приняли военную присягу
В субботу, 2 февраля, музее-заповеднике «Херсонес Таврический» около 200 будущих водолазных специалистов и корабельных коков приняли военную присягу. Они пройдут службу в составе экипажей специализированных спасательных судов на всех флотах и Каспийской флотилии.
Как сообщили в пресс-службе Черноморского флота, юноши прибыли на службу из Севастополя, Крыма, Татарстана, Чувашской Республики, Краснодарского края, Оренбургской и Ростовской областей.
- Они уже завершили прохождение полуторамесячного курса общевойсковой подготовки. После принятия присяги курсанты начнут обучение по специальностям, которое завершится выпуском в конце мая 2019 года, - рассказали в Черноморском флоте.
Кроме того, в ходе мероприятия курсанту центра Артуру Котенкову вручили медаль Минобороны РФ «За заслуги в увековечении памяти погибших защитников Отечества» как активному участнику поискового движения.
ИСТОЧНИК KP.RU