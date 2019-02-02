В «Херсонесе Таврическом» 200 водолазов и корабельных коков приняли военную присягу

СЕГОДНЯ 12:34 2019-02-02T12:34:51+03:00

Такое мероприятие проходит в музее впервые Фото: Анастасия КУРДЮКОВА

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В субботу, 2 февраля, музее-заповеднике «Херсонес Таврический» около 200 будущих водолазных специалистов и корабельных коков приняли военную присягу. Они пройдут службу в составе экипажей специализированных спасательных судов на всех флотах и Каспийской флотилии.

Как сообщили в пресс-службе Черноморского флота, юноши прибыли на службу из Севастополя, Крыма, Татарстана, Чувашской Республики, Краснодарского края, Оренбургской и Ростовской областей.

- Они уже завершили прохождение полуторамесячного курса общевойсковой подготовки. После принятия присяги курсанты начнут обучение по специальностям, которое завершится выпуском в конце мая 2019 года, - рассказали в Черноморском флоте.

Кроме того, в ходе мероприятия курсанту центра Артуру Котенкову вручили медаль Минобороны РФ «За заслуги в увековечении памяти погибших защитников Отечества» как активному участнику поискового движения.

ИСТОЧНИК KP.RU