2019-02-02T12:57:12+03:00
Общество

Крымские спасатели на пожаре в Щелкино спасли трех человек

Огонь удалось потушить за 15 минут
Александра КОРШУНОВА
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Загорелся балкон одной из квартир. Фото: пресс-служба МЧС РКЗагорелся балкон одной из квартир. Фото: пресс-служба МЧС РК
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В пятницу, 1 февраля, крымским спасателям поступило сообщение о том, что в городе Щелкино, в доме №99 начался пожар.

На место происшествия незамедлительно выехала дежурная бригада.

Как сообщили в пресс-службе МЧС Республики Крым, по прибытии стало известно, что горит балкон одной из квартир. Всех жильцов подъезда сотрудники чрезвычайного ведомства немедленно эвакуировали.

- Благодаря оперативным и слаженным действиям специалистов из квартиры, в которой произошло загорание, удалось спасти троих человек. Сотрудники пожарной охраны не допустили перехода огня на соседние квартиры и, в течение 15 минут ликвидировали пожар, - рассказал министр МЧС РК Сергей Шахов.

К счастью, пострадавших в результате происшествия нет. Площадь пожара составила 6 квадратных метров, в его причинах разбираются эксперты.

ИСТОЧНИК KP.RU

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