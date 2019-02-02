2019-02-02T14:57:49+03:00
Общество

На снос самостроев в Крыму потратят 300 миллионов рублей

Собственники потом вернут эти деньги в бюджет республики
Александра КОРШУНОВА
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Работы по сносу планируется начать в сентябре 2019 годаРаботы по сносу планируется начать в сентябре 2019 годаФото: Анастасия КУРДЮКОВА
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В Крыму в сентябре-октябре текущего года планируется начать массовый снос незаконных построек. На это выделено уже около 300 миллионов рублей. Об этом рассказал министр строительства и архитектуры Республики Крым Михаил Храмов.

Эти деньги выделили из республиканского бюджета.

- Порядка 300 миллионов рублей в этом году в распоряжении Минстроя есть. Будем сносить за собственный счет. После в судебном порядке истребовать от собственников земельных участков понесенные нами затраты, - добавил министр, передает «РИА Крым».

Напомним, на территории Крыма нашли 1600 самостроев. На многих объектах у собственников есть документы. Но главный архитектор Крыма Ирина Соловьева отметила, что требования действующего законодательства не предполагает наличия этих объектов на той или иной территории.

А кроме того, в симферопольском «Старом городе» хотят снести ветхое жилье. Та запланирована программа реновации.

ИСТОЧНИК KP.RU

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