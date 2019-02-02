2019-02-02T15:16:29+03:00
Общество

Аэропорт «Симферополь» начал принимать первые рейсы задержанные из-за тумана

Уже приземлись четыре самолета
Александра КОРШУНОВА
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Но к вечеру погода может снова ухудшитьсяНо к вечеру погода может снова ухудшитьсяФото: Анастасия КУРДЮКОВА
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В аэропорту «Симферополь» после нормализации погодных условий уже приземлилась четыре самолета. Два из Москвы, один из Санкт-Петербурга и один из Сочи. Об этом сообщили в пресс-службе воздушной гавани крымской столицы.

- На текущий момент погода нормализовалась, несколько самолетов уже совершили посадку. Поэтому, можно сказать, что видимость достаточная для того, чтобы командиры воздушных судов принимали решения о совершении посадочных и взлетных операций. Однако, синоптики предполагают, что вечером погода снова может ухудшиться, - добавили в пресс-службе.

Кроме того, два самолета уже вылетели из симферопольского аэропорта- в Москву и Санкт-Петербург.

Напомним, утром 2 февраля из-за плохой видимости на прилет в аэропорт"Симферополь" задерживалось пять рейсов. Тогда командиры воздушных суден приняли решение не вылетать из аэропортов отправления и дожидаться улучшения погодных условий.

ИСТОЧНИК KP.RU

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