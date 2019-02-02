2019-02-02T19:13:37+03:00
Общество

В Севастополе выпустят памятную медаль к 75-летию освобождения города от немецких захватчиков

Их собираются изготовить и вручить ко Дню Победы
Александра КОРШУНОВА
Поделиться:
Ею предложили наградить участников обороны Севастополя и всех ветеранов Великой Отечественной войны, которые живут в городеЕю предложили наградить участников обороны Севастополя и всех ветеранов Великой Отечественной войны, которые живут в городеФото: Александра КОРШУНОВА
Изменить размер текста:

В Севастополе выпустят памятную медаль к 75-й годовщине освобождения города от немецко-фашистских захватчиков.

В свою очередь губернатор города Дмитрий Овсянников предложил ею наградить участников обороны Севастополя и всех ветеранов Великой Отечественной войны, которые проживают в городе.

- Это те люди, которые воевали, любят город, трудились на его благо, - добавил Дмитрий Овсянников.

Также предложено рассмотреть возможность вручения такой медали также жителям осажденного Севастополя.

Как сообщили в пресс-службе правительства города-героя, на лицевой стороне медали будет изображен памятник Солдату и Матросу, в нижней части медали цифры - 75, а с обратной стороны надпись: "Семьдесят пять лет освобождения Севастополя". А в центральной части цифры - 1944 и 2019.

Сообщается, что изготовить, а после и вручить медали планируется ко Дню Победы.

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
В Крыму с 1 марта вырастет стоимость Интернета
Аэропорт «Симферополь» начал принимать первые рейсы задержанные из-за тумана
На снос самостроев в Крыму потратят 300 миллионов рублей
Крымские спасатели на пожаре в Щелкино спасли трех человек
В «Херсонесе Таврическом» 200 водолазов и корабельных коков приняли военную присягу
Из подтопленного перехода на улице Ракетной в Симферополе откачали воду
На прилет в аэропорт «Симферополь» задерживаются пять рейсов
В Крыму 2 февраля дождь, туман и до +10 градусов
В Крыму начали чаще выявлять онкологию на ранних стадиях
На автоподходе к Крымскому мосту сполз земляной откос
В Севастополе легковушка въехала в здание инфекционной больницы
Крымская прокуратура проверит законность вырубки деревьев около лечебного озера в Сакском районе
В Севастополе за один сорванный подснежник могут наказать на 300 рублей
Директор крымского предприятия не уплатил больше 20 миллионов налогов
В керченском филиале «Вода Крыма» сменился начальник
На трассе «Севастополь-Ялта» произошел обвал камней
В Ленинском районе Крыма сгорел мопед и дом из тростника
Севастопольского подростка подозревают в убийстве мамы и бабушки
Крымские спасатели вытащили из снежного плена на Ай-Петри две легковушки
В Ялте на 50% разобрали завалы на месте рухнувшей подпорной стены
Новая платная парковка заработала в Симферополе
В Симферополе за 14 миллионов рублей отреставрировали Дворец для новорожденных
Погода в Крыму на 1 февраля: дождь, туман и до +12 градусов