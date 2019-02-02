В Севастополе выпустят памятную медаль к 75-летию освобождения города от немецких захватчиков
В Севастополе выпустят памятную медаль к 75-й годовщине освобождения города от немецко-фашистских захватчиков.
В свою очередь губернатор города Дмитрий Овсянников предложил ею наградить участников обороны Севастополя и всех ветеранов Великой Отечественной войны, которые проживают в городе.
- Это те люди, которые воевали, любят город, трудились на его благо, - добавил Дмитрий Овсянников.
Также предложено рассмотреть возможность вручения такой медали также жителям осажденного Севастополя.
Как сообщили в пресс-службе правительства города-героя, на лицевой стороне медали будет изображен памятник Солдату и Матросу, в нижней части медали цифры - 75, а с обратной стороны надпись: "Семьдесят пять лет освобождения Севастополя". А в центральной части цифры - 1944 и 2019.
Сообщается, что изготовить, а после и вручить медали планируется ко Дню Победы.
ИСТОЧНИК KP.RU