В Севастополе выпустят памятную медаль к 75-летию освобождения города от немецких захватчиков

СЕГОДНЯ 19:13 2019-02-02T19:13:37+03:00

Ею предложили наградить участников обороны Севастополя и всех ветеранов Великой Отечественной войны, которые живут в городе Фото: Александра КОРШУНОВА

Их собираются изготовить и вручить ко Дню Победы

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В Севастополе выпустят памятную медаль к 75-й годовщине освобождения города от немецко-фашистских захватчиков.

В свою очередь губернатор города Дмитрий Овсянников предложил ею наградить участников обороны Севастополя и всех ветеранов Великой Отечественной войны, которые проживают в городе.

- Это те люди, которые воевали, любят город, трудились на его благо, - добавил Дмитрий Овсянников.

Также предложено рассмотреть возможность вручения такой медали также жителям осажденного Севастополя.

Как сообщили в пресс-службе правительства города-героя, на лицевой стороне медали будет изображен памятник Солдату и Матросу, в нижней части медали цифры - 75, а с обратной стороны надпись: "Семьдесят пять лет освобождения Севастополя". А в центральной части цифры - 1944 и 2019.

Сообщается, что изготовить, а после и вручить медали планируется ко Дню Победы.

ИСТОЧНИК KP.RU