Погода в Крыму на 3 февраля: На полуострове раньше времени началась весна

СЕГОДНЯ 07:18 2019-02-03T07:18:27+03:00

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Первое воскресенье февраля в Крыму обещает быть очень теплым. Днем синоптики прогнозируют по-настоящему весеннюю температуру.

- В воскресенье и в начале рабочей недели погода Крыма будет определяться теплой воздушной массой Средиземноморья. Без осадков, в ночные и утренние часы ожидаются туманы. Температура воздуха в воскресенье ночью +2…+7; днем +12…+14, - рассказали в крымском гидрометцентре.

Ветер - юго-восточный умеренный, на юге и на востоке полуострова он усилится до 15 м/с.

Местами - небольшие дожди. Советуем туристам быть осторожными: на Ай-Петри сохраняется гололедица, высота снежного покрова в горах 2-47 сантиметров. Кроме того, в отдельных районах возможен туман при видимости 100-500 метров.

Февральская погода в этом году выдалась чрезвычайно теплой:

- Средняя суточная температура воздуха 1 февраля в Симферополе составила +6,5, что на 7,5 градуса выше средней многолетней, - заключили в гидрометцентре.

ИСТОЧНИК KP.RU