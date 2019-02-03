Под Алупкой вандалы разбили памятную доску жертвам "красного террора" в Крыму

СЕГОДНЯ 10:11 2019-02-03T11:18:09+03:00

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Недалеко от Алупки вандалы разбили мемориальную доску, установленную в память о жертвах красного террора в Крыму. Доска и крест установлены в лесу, недалеко от Касимовского озера, на месте братской могилы, где похоронено порядка тысячи белогвардейцев и медиков из полевого лазарета.

- Посмотрите, друзья, что сделали какие-то изверги. Еще неделю назад всё было целое! - возмущается местный житель Дмитрий Лебедев. - Место расстрелянных в 1920 году более 1000 человек.над Алупкой. Просим подключится полицию и казаков к расследованию!

Ялтинский депутат Лери Сванидзе пообещал лично обратиться в МВД по этому вопросу.

Интернет-пользователи возмущены инцидентом. Люди предполагают, что виноваты во всем наркоманы, которые в тех местах ищут "закладки" с "товаром".

- Ничего святого нет! В Алупке как никогда кишит наркоманами. Даже у меня во дворе есть. Их трудно отловить, да и кому это нужно. Очень много сомнительных личностей в нашем городе. Грустно и печально, - заявила Лариса Сидельникова.

- Это надо же не полениться прийти и разрушить память убиенных людей, - удивляется Наталия Вертинская.

Местные жители планируют восстановить табличку за собственные средства.

СПРАВКА КП

Ялта стала последним городом Крыма, куда вошла Красная армия. Советские руководители были уверены, что в Ялте осталось больше буржуазии и дворянства, чем где бы то ни было. В городе начались повальные обыски, задержания и аресты. Расстреливали священнослужителей, престарелых генералов, интеллигенцию. Казники и работников Касного креста, пациентов госпиталей и санаториев.

ИСТОЧНИК KP.RU