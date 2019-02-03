В Крыму поймали наркосбытчика, находящегося в федеральном розыске

СЕГОДНЯ 11:00 2019-02-03T11:00:58+03:00

Задержанный хотел сбыть наркотики через тайники в Ялте Фото: Олег РУКАВИЦЫН

Ему грозит до 20 лет тюрьмы

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Под Алуштой полицейские остановили автомобиль, где ехал 32-летний наркосбытчик. У мужчины обнаружили изъяли 9 пакетов с порошком, который впоследствии оказался "солью" - синтетическим наркотиком. Задержанный ризнался, что вещество планировал сбыть в Ялте с помощью сети тайников.

В машине правоохранители также нашли стеклянную трубку с остатками вещества коричневого цвета и электронные весы.

- Удалось выяснить, что задержанный гражданин уже находится в федеральном розыске по подозрению в совершении преступлений. При этом он официально не трудоустроен и, как полагают оперативники, участие в незаконном обороте наркотиков становится заработком правонарушителя, - сообщили в пресс-службе МВД по Республике Крым.

Экспертиза подтвердила, что найденный порошок - запрещенный к обороту наркотик амфетамин. Общий вес изъятого - более 2,92 грамма.

В отношении задержанного возбуждено уголовное дело по статье "покушение на незаконный сбыт наркотического средства в крупном размере" (ч. 3 ст. 30 п. «г» ч. 4 ст. 228.1 УК РФ). Мужчине грозит до 20 лет лишения свободы.

Суда он будет ждать под арестом в СИЗО.

ИСТОЧНИК KP.RU