Дым до небес: В Белогорске сгорела фура
В Белогорске сгорела фура, которая остановилась рядом с СТО.
- Загорелся тягач VOLVO при выезде из Белогорска в сторону Феодосии, никто не пострадал, - написал в соцсети очевидец Якуб Мустафаев.
Огонь охватил кабину целиком, свидетели только охнули, увидев огромный стоб черного дыма. Кто-то из свидетелей выплеснул на охваченный огнем тягач ведро воды, но это не помогло.
Пожарные прибыли оперативно и быстро потушили полыхающий грузовик. Как именно загорелась фура, не известно.
А В ЭТО ВРЕМЯ
Сотрудники МЧС 2 февраля тушили крышу хозпостройки в селе Вилино Бахчисарайского района. Площадь пожара составила 8 квадратных метров. Как сообщили в пресс-службе МЧС по РК, благодаря пожарным огонь не перекинулся на соседние здания, пострадавших нет. Причины возгорания выяснят эксперты
ИСТОЧНИК KP.RU