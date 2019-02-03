2019-02-03T13:24:08+03:00
Происшествия

Дым до небес: В Белогорске сгорела фура

Грузовик остановился возле СТО [фото]
Анастасия ЖУКОВА
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Фото: скриншот из видео / Якуб МустафаевФото: скриншот из видео / Якуб Мустафаев
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В Белогорске сгорела фура, которая остановилась рядом с СТО.

- Загорелся тягач VOLVO при выезде из Белогорска в сторону Феодосии, никто не пострадал, - написал в соцсети очевидец Якуб Мустафаев.

Огонь охватил кабину целиком, свидетели только охнули, увидев огромный стоб черного дыма. Кто-то из свидетелей выплеснул на охваченный огнем тягач ведро воды, но это не помогло.

Пожарные прибыли оперативно и быстро потушили полыхающий грузовик. Как именно загорелась фура, не известно.

А В ЭТО ВРЕМЯ

Сотрудники МЧС 2 февраля тушили крышу хозпостройки в селе Вилино Бахчисарайского района. Площадь пожара составила 8 квадратных метров. Как сообщили в пресс-службе МЧС по РК, благодаря пожарным огонь не перекинулся на соседние здания, пострадавших нет. Причины возгорания выяснят эксперты

ИСТОЧНИК KP.RU

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