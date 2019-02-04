Погода в Крыму на 4 февраля: до+16 и облачно

СЕГОДНЯ 06:42 2019-02-04T10:00:02+03:00

Будет дуть ветер со скоростью до 16 метров в секунду

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В Крыму 4 февраля будет облачно. Осадков, по данным синоптиков Крымского гидрометцентра не ожидается. Будет дуть юго-восточный ветер со скоростью до 16 метров в секунду.

В Симферополе понедельник будет облачным, но без осадков. Днем столбики тремометров покажут до +16 градусов. Будет дуть юго-восточный ветер со скоростью 7-12 метров в секунду.

В Севастополе днем 4 февраля осаков также не будет. Будет дуть юго-восточный ветер со скоростью 10-15 метров в секунду. Днем до +15 градусов.

На ЮБК синоптики не прогнозируют дождя. Днем водух прогреется до +14 градусов. Ветер будет дуть со скоростью до 16 метров в секунду.

В Керчи переменная облачность, без осадков. Будет дуть юго-восточный ветер со скоростью до 11 меров в секунду. Днем от 10 до 12 градусов выше нуля.

ИСТОЧНИК KP.RU