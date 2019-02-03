В Алуште бомжи обокрали гараж на 50 тысяч рублей, им теперь грозит до пяти лет

СЕГОДНЯ 18:41 2019-02-03T18:41:00+03:00

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В Алуште полицейские поймали бомжей, которые обокрали гараж одного из местных жителей на сумму более 50 тысяч рублей.

- По имеющимся данным, злоумышленники по предварительно спланированным действиям тайно проникли в гараж местного жителя, расположенный на территории гаражно-строительного кооператива, откуда совершили кражу имущества, после чего скрылись с места преступления, - рассказали в пресс-службе МВД по Республике Крым.

Сотрудникам уголовного розыска удалось задержать подозреваемых. Один из них оказался ранее судим в России.

По факту кражи возбуждено уголовное дело поп.«а, б, в» ч.2 ст.158 УК РФ (кража, совершенная группой лиц по предварительному сговору с незаконным проникновением в помещение и с причинением значительного ущерба гражданину).

По этой статье задержанным бомжам может грозить до пяти лет тюрьмы.

ИСТОЧНИК KP.RU