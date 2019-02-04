Часть Симферополя 4 февраля останется без света

СЕГОДНЯ 09:06 2019-02-04T09:06:00+03:00

Во время проведения работ возможны отклонения от графика Фото: Анастасия КУРДЮКОВА

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В Симферополе в понедельник, 4 февраля, часть Каменского массива останется без света. Электроэнергия будет отключаться в садовых товариществах до 17.00, сообщили в пресс-службе администрации крымской столицы.

Во время проведения работ возможны отклонения от графика.

Справки по телефону: (3652) 27-20-55.

КОНКЕРТНО

Где не будет света:

СТ Бодрость

СТ Водник

СТ Изыскатель

СТ Садовод

СТ Ягодка

СТ Автобусник

СТ Пчелка

СТ Автомобилист

СТ Полет (ТП 1116к Л-3, 4 ремонтные работы).

Кстати, а во вторник, 5 февраля, отключение электроэнергии произойдет и в городе-герое Севастополе.

Там с 8.00 до 17.00 не будет света в связи с ремонтными работами, сообщили в «Севэнерго».

КОНКРЕТНО

Юхарина балка:

СТ Клеры-2

ТСН Вишневый сад

СТ Колос

СТ Маяк-1

СТ Клеры

СТ Источник

кооп. Связист

СТ Прометей

СНТ Судоремонтник

СНТ Здоровье

СТ Луч

СТ Медик-2.

ИСТОЧНИК KP.RU