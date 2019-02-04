Часть Симферополя 4 февраля останется без света
В Симферополе в понедельник, 4 февраля, часть Каменского массива останется без света. Электроэнергия будет отключаться в садовых товариществах до 17.00, сообщили в пресс-службе администрации крымской столицы.
Во время проведения работ возможны отклонения от графика.
Справки по телефону: (3652) 27-20-55.
КОНКЕРТНО
Где не будет света:
СТ Бодрость
СТ Водник
СТ Изыскатель
СТ Садовод
СТ Ягодка
СТ Автобусник
СТ Пчелка
СТ Автомобилист
СТ Полет (ТП 1116к Л-3, 4 ремонтные работы).
Кстати, а во вторник, 5 февраля, отключение электроэнергии произойдет и в городе-герое Севастополе.
Там с 8.00 до 17.00 не будет света в связи с ремонтными работами, сообщили в «Севэнерго».
КОНКРЕТНО
Юхарина балка:
СТ Клеры-2
ТСН Вишневый сад
СТ Колос
СТ Маяк-1
СТ Клеры
СТ Источник
кооп. Связист
СТ Прометей
СНТ Судоремонтник
СНТ Здоровье
СТ Луч
СТ Медик-2.
ИСТОЧНИК KP.RU