В Крыму морская пехота обучается стрельбе из противотанковых комплексов

СЕГОДНЯ 10:43 2019-02-04T10:43:12+03:00

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На полигонах Крыма подразделения морской пехоты Черноморского флота проводят учения на местности. Пехотинцы научаться огневой подготовке и вождению, стрельбам из стрелкового орудия и военной техники.

Как сообщили в пресс-службе Черноморского флота, военнослужащие выполняют боевые стрельбы по мишенным позициям не только из оружия, но и противотанковых комплексов.

- Наводчики бронетранспортеров проводят учения по разведке целей, корректировке огня из пушки и пулемета, в движении и на месте, а водители-механики отрабатывают приемы вождения и преодоления различных препятствий при движении по пересеченной местности, - добавили в пресс-службе.

Кроме того, военные учатся оборонять технику от авиационных аудорв и нейтрализовать диверсантов.

Учения проходят на полигонах Перевальное, Ангарский и Казачий. В них задействовано около 1000 военнослужащих и порядка 50 единиц боевой и специальной техники.

ИСТОЧНИК KP.RU