2019-02-04T11:27:22+03:00
Звезды

Снимок фотографа "КП-Крым" выставили в Мраморном дворце Русского музея

Работу могут включить в состав музейной коллекции [фото]
Александра КОРШУНОВА
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Фотограф "КП-Крым" Анна Садовникова. Фото: предоставлено Анной СадовниковойФотограф "КП-Крым" Анна Садовникова. Фото: предоставлено Анной Садовниковой
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Работа севастопольского фотографа "КП-Крым" Анны Садовниковой участвует во всероссийской выставке "V фотобиеннале современной фотографии". Она проходит в Санкт-Петербурге, в залах Мраморного дворца Русского музея.

В экспозии участвует работа под названием "Зарядка по-севастопольски". Этот снимок является частью фотопроекта про жизнь севастопольских бабушек.

Фотография "Зарядка по-севастопольски" Фото: Анна САДОВНИКОВА

Фотография "Зарядка по-севастопольски"Фото: Анна САДОВНИКОВА

- Я ходила летом на городскую набережную и фотографировала бабушек, которые делали зарядку возле памятника Затопленным кораблям, - рассказала Анна Садовникова.

В V биеннале принимают участие 295 авторов из 71 города Российской Федерации. Экспозиция условно разделена на восемь тематических блоков: "Город", "Натюрморт", "Ню", "Пейзаж", "Повседневность" и "Портрет".

Работы на выставку отбирались в течение года. А уже после ее завершения фотографии рассмотрит специальная комиссия для включения их в состав коллекции музея.

ИСТОЧНИК KP.RU

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