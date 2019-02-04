Мужчину, который находился в федеральном розыске, задержали в Крыму
В Крыму задержали мужчину, который находился в федеральном розыске за совершение уголовного преступления.
Как сообщили в пресс-службе Погрануправления ФСБ РФ по Крыму, 53-летнего подозреваемого поймали при попытке пересечь государственную границу с Россией в Джанкое.
- Мужчину объявили в розыск в декабре прошлого года, - добавили в Погрануправлении.
Оказалось, что он находился под подпиской о невыезде. Его подозревают в совершении уголовного преступления по статье «Кража, совершенная с банковского счета».
Приговора суда подозреваемый уже будет дожидаться под арестом.
Напомним, в ноябре 2018 года на границе Украины с Крымом задержали двух человек, которые находились в федеральном розыске.
А в сентябре прошлого года пограничники на российско-украинской границе не пропустили гражданина соседнего государства, который находился под подпиской о невыезде за совершение преступления.
ИСТОЧНИК KP.RU