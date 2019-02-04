2019-02-04T11:33:07+03:00
Общество

Мужчину, который находился в федеральном розыске, задержали в Крыму

Он пытался пересечь госграницу с Россией
Александра КОРШУНОВА
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В Крыму задержали мужчину, который находился в федеральном розыске за совершение уголовного преступления.

Как сообщили в пресс-службе Погрануправления ФСБ РФ по Крыму, 53-летнего подозреваемого поймали при попытке пересечь государственную границу с Россией в Джанкое.

- Мужчину объявили в розыск в декабре прошлого года, - добавили в Погрануправлении.

Оказалось, что он находился под подпиской о невыезде. Его подозревают в совершении уголовного преступления по статье «Кража, совершенная с банковского счета».

Приговора суда подозреваемый уже будет дожидаться под арестом.

Напомним, в ноябре 2018 года на границе Украины с Крымом задержали двух человек, которые находились в федеральном розыске.

А в сентябре прошлого года пограничники на российско-украинской границе не пропустили гражданина соседнего государства, который находился под подпиской о невыезде за совершение преступления.

ИСТОЧНИК KP.RU

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