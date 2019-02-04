2019-02-04T12:20:22+03:00
Общество

Крымчанам начнут выдавать биометрические паспорта

Услуга будет работать в четырех городах республики
Александра КОРШУНОВА
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Специальное оборудование для этого сейчас настраиваетсяСпециальное оборудование для этого сейчас настраиваетсяФото: Александра КОРШУНОВА
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Крымские многофункциональные центры начнут выдавать биометрические паспорта. Сейчас идет подготовка необходимого оборудования, рассказал министр внутренней политики, информации и связи Республики Крым Сергей Зырянов.

- Выдачей таких паспортов, в соответствии с регламентом, занимаются сотрудники УВМ МВД. Помещения к оказанию этой услуги подготовлены. Но для получения документов необходимы специальные комплексы для обработки заявлений и оформления документов, которые сейчас настраиваются, - добавил Зырянов.

После того, как комплексы будут одобрены, они заработают в Симферополе, Ялте, Евпатории и Керчи.

Напомним, первый многофункциональный центр в Крыму открылся в ноябре 2015 года. В нем жители могут получить справки и оформить большое количество документы, начиная от паспорта и СНИЛСА, и заканчивая бумагами на землю и недвижимость.

ИСТОЧНИК KP.RU

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