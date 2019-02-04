Крымские спасатели полчаса тушили пожар в поле
В Бахчисарайском районе Крыма, в селе Малиновка, загорелось поле. Площадь пожара составила 900 квадратных метров.
Как сообщили в пресс-службе МЧС РК, информация о возгорании поступила в чрезвычайное ведомство вечером 3 февраля.
- Для тушения пожара специалисты использовали ранец-опрыскиватель «Ермак», в течение получаса возгорание полностью ликвидировали, - рассказал министр МЧС Крыма Сергей Шахов.
Глава чрезвычайного ведомства отметил, что чаще всего возгорания происходят из-за того, что сами люди не соблюдают правила противопожарной безопасности.
Шахов подчеркнул, что главная опасность таких пожаров состоит именно в том, что огонь на открытой местности может очень быстро перерасти в более крупный, а хуже всего - перекинутся на жилие дома. А его ликвидировать уже будет намного сложнее.
ИСТОЧНИК KP.RU