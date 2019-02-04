2019-02-04T14:12:00+03:00
Общество

Крымские спасатели полчаса тушили пожар в поле

Для ликвидации огня использовали ранец-опрыскиватель
Александра КОРШУНОВА
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В Бахчисарайском районе Крыма, в селе Малиновка, загорелось поле. Площадь пожара составила 900 квадратных метров.

Как сообщили в пресс-службе МЧС РК, информация о возгорании поступила в чрезвычайное ведомство вечером 3 февраля.

- Для тушения пожара специалисты использовали ранец-опрыскиватель «Ермак», в течение получаса возгорание полностью ликвидировали, - рассказал министр МЧС Крыма Сергей Шахов.

Глава чрезвычайного ведомства отметил, что чаще всего возгорания происходят из-за того, что сами люди не соблюдают правила противопожарной безопасности.

Шахов подчеркнул, что главная опасность таких пожаров состоит именно в том, что огонь на открытой местности может очень быстро перерасти в более крупный, а хуже всего - перекинутся на жилие дома. А его ликвидировать уже будет намного сложнее.

ИСТОЧНИК KP.RU

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