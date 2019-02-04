В Крыму назначили нового начальника Службы госстройнадзора

СЕГОДНЯ 18:16 2019-02-04T18:16:14+03:00

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В Крыму назначили нового начальника Службы государственного строительного надзора. Им стал Дмитрий Буравлев. Соответствующий указ подписал глава Республики Крым Сергей Аксенов.

- Постановляю принять Дмитрия Борисовича Буравлева на государственную гражданскую службу Республики Крым и назначить его на должность начальника Службы государственного строительного надзора Республики Крым, - указано в документе.

Напомним, В Крыму назначили нового генерального директора Корпорации развития, им стал стал Наиль Габбасов. Он назначен на эту должность с 25 декабря. До этого он выполнял обязанности заместителя.

А еще в конце 2018 года поменялся и министр архитектуры Республики Крым. Сергея Кононова в этой должности сменил Михаил Храмов. Кстати, вице-премьер РК Евгений Кабанов отметил, что увольнение Коновнова связано с «предстоящей масштабной реструктуризацией минстроя РК».

ИСТОЧНИК KP.RU