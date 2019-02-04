На развитие Крыма выделят 310 миллиардов рублей

СЕГОДНЯ 19:44 2019-02-04T19:44:28+03:00

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Премьер-министр РФ Дмитрий Медведев утвердил госпрограмму по развитию Крыма и Севастополя.

- Это не какая-то новая работа, это продолжение старой, - уточнил премьер. В документ вошла федеральная целевая программа развития РК и Севастополя, которая реализуется с 2015 года.

- Самое главное, что деньги в бюджете на эти цели заложены. На 2019-й и ближайшие три года в общей сложности почти 310 миллиардов рублей, причем, практически половину этой суммы мы направляем уже в этом году, - сказал Медведев.

По его словам, в программу заложен комплекс задач, необходимых для развития региона.

ИСТОЧНИК KP.RU