Погода в Крыму на 5 февраля: без осадков и тепло до +16°
Сегодня, во вторник, 5 февраля, на Крымском полуострове сплошная тишь и гладь. На улице тепло и нет дождя. Синоптики говорят, что все благодаря теплой воздушной массе, которая пришла в наши края из Средиземноморья.
- В Симферополе переменная облачность. Без осадков. Ветер восточный 7-12 м/с. Температура воздуха днем +14…+16°, - сообщает ФГБУ «Крымское УГМС».
Прогноз погоды по Севастополю: переменная облачность. Без осадков. Ветер восточный 5-10 м/с. Температура воздуха днем +11…+13°.
На Южном берегу Крыма переменная облачность. Без осадков. Ветер восточный 7-12 м/с. Температура воздуха днем +10…+12°.
В Керчи переменная облачность. Без осадков, утром местами туман. Ветер днем северо-восточный 5-10 м/с. Температура воздуха днем +6…+8°.
ИСТОЧНИК KP.RU