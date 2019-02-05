2019-02-05T06:21:08+03:00
Общество

Погода в Крыму на 5 февраля: без осадков и тепло до +16°

На полуострове уютный зимний день
Галина КОВАЛЕНКО
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В Севастополе днем +11…+13°.В Севастополе днем +11…+13°.Фото: Галина КОВАЛЕНКО
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Сегодня, во вторник, 5 февраля, на Крымском полуострове сплошная тишь и гладь. На улице тепло и нет дождя. Синоптики говорят, что все благодаря теплой воздушной массе, которая пришла в наши края из Средиземноморья.

- В Симферополе переменная облачность. Без осадков. Ветер восточный 7-12 м/с. Температура воздуха днем +14…+16°, - сообщает ФГБУ «Крымское УГМС».

Прогноз погоды по Севастополю: переменная облачность. Без осадков. Ветер восточный 5-10 м/с. Температура воздуха днем +11…+13°.

На Южном берегу Крыма переменная облачность. Без осадков. Ветер восточный 7-12 м/с. Температура воздуха днем +10…+12°.

В Керчи переменная облачность. Без осадков, утром местами туман. Ветер днем северо-восточный 5-10 м/с. Температура воздуха днем +6…+8°.

ИСТОЧНИК KP.RU

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