За 2018 год «Крымтроллейбус» перевез 35,5 миллиона пассажиров

СЕГОДНЯ 09:26 2019-02-05T09:26:31+03:00

Выручка предприятия за прошлый год составила 285 миллионов рублей Фото: Анастасия КУРДЮКОВА

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В 2018 году «Крымтроллейбус» перевез больше 35 миллионов пассажиров. При этом выручка предприятия составила 285 миллионов рублей, сообщили в пресс-службе со ссылкой на гендиректора Илью Прокопьева.

Он отметил, что из общего количества людей, больше 21 миллиона являются льготными категориями граждан. На предприятии добавили, что в прошлом году больше, чем на полмиллиона увеличилось количество пассажиров, которые полностью оплачивают проезд.

- Стоимость проезда в городских троллейбусах, согласно приказу Госкомитета по ценам и тарифам, повысится с 14 до 15 рублей только во втором полугодии 2019 года, - добавил Прокопьев.

Кстати, от предприятия ежедневно на маршруты выходит около 145 троллейбусов и еще 8 автобусов.

Напомним, с крымских дорог уберут самый старый троллейбус марки Skoda. В последний раз на линию он выходил в декабре 2018 года.

ИСТОЧНИК KP.RU