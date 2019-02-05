Крым впервые посетит делегация из Великобритании
В Крым в апреле V Ялтинский международный экономический форум посетит делегация из Великобритании. На полуостров прибудет 15 человек, рассказал глава Республики Крым Сергей Аксенов.
- Визит будет иметь большое значение для нормализации отношений, - добавил глава.
Это может поспособствовать разрушению политических барьеров, которые создали искусственно.
Кроме того, член Либертарианской партии Билл Этридж заявил, что посещение Крыма должно наладить отношения между Западом и Россией, передают "Известия".
Во встрече примет участие и ресторатор Джим Бхутто. Он подчеркнул, что британские бизнесмены хотят наладить связи с коллегами из Крыма и оценить возможности совместных проектов.
Напомним, в прошлом декабре в Крым приехала делегация из США. Американских гостей впечатлил симферопольский аэропорт и приветливые люди.
ИСТОЧНИК KP.RU