Крым впервые посетит делегация из Великобритании

СЕГОДНЯ 10:52 2019-02-05T10:52:40+03:00

На полуостров прибудет 15 человек

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В Крым в апреле V Ялтинский международный экономический форум посетит делегация из Великобритании. На полуостров прибудет 15 человек, рассказал глава Республики Крым Сергей Аксенов.

- Визит будет иметь большое значение для нормализации отношений, - добавил глава.

Это может поспособствовать разрушению политических барьеров, которые создали искусственно.

Кроме того, член Либертарианской партии Билл Этридж заявил, что посещение Крыма должно наладить отношения между Западом и Россией, передают "Известия".

Во встрече примет участие и ресторатор Джим Бхутто. Он подчеркнул, что британские бизнесмены хотят наладить связи с коллегами из Крыма и оценить возможности совместных проектов.

Напомним, в прошлом декабре в Крым приехала делегация из США. Американских гостей впечатлил симферопольский аэропорт и приветливые люди.

ИСТОЧНИК KP.RU